رئيس الوزراء وأعضاء كتلة السيادة النيابية يناقشون المستجدات السياسية

2025-03-12 21:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع أعضاء كتلة السيادة في مجلس النواب، المستجدات السياسية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأربعاء، أعضاء كتلة السيادة في مجلس النواب".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال اللقاء- مناقشة المستجدات السياسية، وأبرز التطورات على المستوى الوطني، بجانب النقاش في العلاقة الخاصة بالحكومة، سواء مع مجلس النواب أو مع الحكومات المحلية، والتأكيد على أهمية التكامل في العمل التنفيذي والتشريعي من أجل تقديم كل ما من شأنه خير العراق وشعبه".وتابع البيان، "تناول اللقاء أهم المشاريع الخدمية والتنموية التي تعمل الحكومة على إنجازها، أو إطلاق الأعمال التنفيذية لها في مختلف مناطق البلد، خصوصًا مشاريع البنى التحتية، التي تتطلب دعمًا برلمانيًا وإسنادًا للخطط الحكومية الخاصة بها، للارتقاء بواقع جميع المحافظات".