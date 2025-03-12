بكلفة 10 مليارات دينار.. قضاء في ذي قار يكشف مشاريعه ويعلق على "مرآب النصر"

2025-03-12 21:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت إدارة قضاء النصر شمالي محافظةذي قار، يوم الأربعاء، عن عدد المشاريع المنفذة في القضاء بقيمة 10 مليارات دينار،فيما أوضحت أن المشاكل التي أثيرت حول مرآب القضاء ليست لها علاقة بها.

وقال قائممقام القضاء، أزهر موسى لوكالة شفقنيوز، إن "القضاء يملك حاليا 8 مشاريع خدمية متنوعة ضمن مشاريع صندوق اعمارذي قار ومشاريع تنمية المحافظة، بعضها تم البدء به والبعض لم يدخل حيزالتنفيذ".

وأضاف أن "قيمة هذه المشاريع تتجاوز الـ10مليارات دينار عراقي"، مبينا أن "العمل في هذه المشاريع سيساهم بإكمالما نسبته 70% من البنى التحتية في قضاء النصر، وسينقل واقع القضاء إلى مستوى افضلمما كان عليه سابقا في نهاية عام 2025".

وعن المشاكل التي شهدها القضاء والغضب الشعبيتجاه العمل في مرآب النصر الموحد، أوضح موسى، أن "مشروع المرآب لا يزال قيد التنفيذوهناك من استعجل كثيرا في التحدث عنه في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أن "المشروع يتم تنفيذه بطريقة الأمانةمن قبل الهيئة العامة للنقل التابعة لوزارة النقل، وبكلفة تقارب النصف مليار دينار".

يذكر أن مرآب النصر الموحد، تعرض للغرق بسببالأمطار الكثيرة التي هطلت على القضاء خلال الأيام الماضية، ما آثار غضب الناشطينفي مواقع التواصل الاجتماعي ضد العمل في المشروع، واعتبر من قبلهم هدر بالمالالعام، وطالبوا بالتحقيق مع الجهة التي أشرفت على إنجاز المشروع.