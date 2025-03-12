الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط يرتفع إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022

2025-03-12 22:35:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت بيانات أميركية جديدة عن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط الخام بالولايات إلى 395.6 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويعتبر هذا المستوى للاحتياطي هو الأعلى منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني 2022، بحسب وكالة رويترز. وقالت إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة إن مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط الخام زادت 275 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع من آذار. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 2 خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية تراجع المخزونات الأميركية من الوقود خلال الأسبوع الماضي. وارتفعت المخزونات الأميركية من النفط الخام إلى 435.2 مليون برميل بزيادة 1.4 مليون برميل عن الأسبوع السابق عليه، بينما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 5.7 مليون برميل إلى 241.1 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.6 مليون برميل إلى 117.6 مليون برميل في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. يأتي ذلك بعد يوم مما نقلته مصادر بالسوق عن بيانات معهد البترول بالولايات المتحدة من ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأميركية الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام