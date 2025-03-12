قائد عمليات بغداد: فريق أمني باشر بإجراءات ملاحقة قاتل الصحفي ليث محمد رضا

2025-03-12 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء، المباشرة بإجراءات ملاحقة قاتل الصحفي الزميل ليث محمد رضا.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "فريقا أمنيا باشر بإجراءات ملاحقة قاتل الصحفي ليث محمد رضا".ونعت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، استشهاد الزميل ليث محمد رضا إثر حادث مشاجرة بإطلاق نار مؤسف في منطقة العرصات ببغداد.