2025-03-12 22:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (12 آذار 2026)، ان: "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في إكمال البنى التحتية للمدارس".

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، مجموعة من تلاميذ مدارس الفرح للأيتام، وشاركهم في مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك، بحضور السيد وزير التربية وعدد من أساتذة المدارس".

وهنَّأ رئيس مجلس الوزراء الحاضرين بمناسبة الشهر الفضيل،" مؤكداً "وجود التزام أخلاقي وشرعي من الدولة والمجتمع لرعاية فئة الأيتام الذين يبلغ عددهم حسب الإحصاءات (430) ألف طفل يتيم، وأن ما يقدم لهم ليس منّةً ولا فضلاً ولا مكرمة، وإنما هو واجب متعدد الأوجه.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى، أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في إكمال البنى التحتية للمدارس، وأن القرار بتأسيس (مدارس الفرح) جاء بسبب خصوصية هذه الفئة الكريمة،" مؤكداً "الحرص على توفير كل متطلباتها، مع أهمية استكمال الكوادر التعليمية لجميع النواحي التربوية، وضرورة تواجد باحث اجتماعي لتقديم الدعم النفسي للطلبة".

وشدد السوداني على "وجوب نجاح هذه التجربة التي بدأت بـ(31) مدرسة، مع مضي الحكومة بإكمال الخطة ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، للوصول إلى (100) مدرسة من مدارس الفرح خلال العام الحالي، تكون بمستوى يليق بأبنائنا وبناتنا،" مشيراً إلى "حلول تقضي على أزمة النقص في الأبنية المدرسية لإنهاء ظاهرة الدوام الثلاثي، بالتعاون مع القطاع الخاص،" مؤكداً توجيهه "المحافظين بتهيئة الأراضي الخاصة بالمدارس".

وجدد رئيس مجلس الوزراء "دعم الحكومة للقطاع التربوي ولكل العاملين فيه بمختلف المستويات، وتفعيل الحكومة المنحة النقدية للتلاميذ والطلبة بوقت مبكر، حيث ستشمل طلبة مدارس الفرح بالإعانة النقدية، وهو ما كان له أثر واضح في تراجع ظاهرة التسرّب من المدارس، بما تمثله من نجاح ميداني مهم للعملية التربوية".



