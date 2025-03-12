نتائج مباريات دوري الكرة الممتاز والمحترفين للصالات

2025-03-12 22:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انتهت مباراتين كرويتين بالتعادل، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 19لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، فيما حققت أربعة فرق الفوز علىمنافسيها في دوري كرة الصالات.

وتعادلفريق نفط الوسط في المباراة الأولى مع ضيفه فريق الرمادي سلباً من دون أهداف، كماتعادل فريق البحري مع ضيفه ميسان إيجابياً بنتيجة 1-1، في الدوري الممتاز.

وفيدوري المحترفين لكرة الصالات، الجولة 27، فاز فريق نفط البصرة على الدفاع الجويبنتيجة 5-2، كما تغلب آليات الشرطة على الشباب البصري بنتيجة 3-0، وتخطى أمانةبغداد فريق بلدية البصرة بنتيجة 3-2، وأيضاً فاز الموارد المائية على الحشد الشعبيبنتيجة 3-1.