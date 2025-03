ذي قار: 128 كابينة ضوئية تعمل حاليا ضمن مشروع الكابل الضوئي

2025-03-12 23:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية الاتصالات والمعلوماتية في ذي قار ان 128 كابينة جديدة ضمن مشروع الكابل الضوئي الحكومي تعمل داخل المحافظة وهذه الكابينات تم توزيعها على مختلف مدن المحافظة، ما يعزز من قدرة الشبكة ويوفر خدمة الإنترنت بشكل أسرع وأكثر استقراراً. وذكرت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في بيان لها تابعته...

