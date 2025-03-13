الحكومة تطمئن العراقيين: الرواتب مؤمنة

2025-03-13 00:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأربعاء، (12 آذار 2025)، أن الرواتب وجميع التخصيصات التشغيلية مؤمنة.

وقال العوادي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، أن: "موازنة العراق للعام الماضي كانت 212 تريليوناً وتم صرف منها 156 تريليون دينار".

وأكد، أن "90 تريليوناً من الموازنة ذهبت للرواتب و40 تريليوناً تشغيلية للوزارات و27 تريليون استثمارية".

وأشار إلى، أن "ما تبقى من الموازنة الاستثمارية للعام الماضي 12 تريليون دينار وفقا على سعر برميل النفط من 70 إلى 73 دولاراً"، منوها إلى أن "تخصيصات الرواتب والتشغيلية وكل المتعلقات المرتبطة بالحكومة مؤمنة".



