أربعة أوسمة ملونة للعراق في بطولة العالم للكيك بوكسينغ

2025-03-13 00:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي "للكيك بوكسيغ"، يوم الأربعاء، أربعة أوسمةملونة في منافسات بطولة العالم التي اختتمت منافساتها أمس الثلاثاء، في إيطاليا، بمشاركة46 منتخباً.

وقال رئيس الاتحاد العراقي "للكيك بوكسنغ"، قاسم الواسطي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن اللاعب اسماعيل عبد الخالق أحرز الوسام الذهبي في فعالية فول كونتاكت بوزن 81 كغم، فيما حصد زميله معروف صلاح الدين الوسام الفضي في فعالية كيك لايت بوزن 79 كغم.

وأضاف الواسطي، أن منتخبنا حصد وسامين نحاسيين جاءت عن طريق اللاعبين حسنرعد في فعالية فول كونتاكت بوزن 81 كغم وهشام عامر ياسين في فعالية فول كونتاكت بوزن81.