رئيس الوزراء يؤكد أهمية تضافر جهود القوى السياسية في دعم استقرار العراق

2025-03-13 00:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية تضافر جهود القوى السياسية في دعم استقرار العراق.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأربعاء، أعضاء كتلة العقد الوطني النيابية، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد، والتأكيد على أهمية تضافر جهود القوى السياسية في دعم استقرار العراق، وبما يسهم في تعزيز خطط التنمية والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعاشي لعموم المواطنين".وأضاف، "كما شهد اللقاء التأكيد على التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم برامج الحكومة وخططها التنموية، وما حققته من تقدم في تنفيذ مستهدفات برنامجها الحكومي، في توفير الخدمات ومكافحة الفساد والفقر، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية".