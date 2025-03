بغداد تلاحق مجموعة "يا علي الشعبية" بعد أنباء عن "غرفة النجف" لإسقاط الشرع

2025-03-13 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن كشف في بغداد عن مجموعة مسلحة عراقية "تطارد السوريين" على خلفية أحداث "الساحل" الأخيرة، وسط اتهامات بتشكيل "غرفة عمليات" في إحدى المدن العراقية لتنفيذ انقلاب في دمشق. قال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن رئيس الحكومة أمر بتشكيل فريق أمني لملاحقة "مرتكبي أعمال العنف المشينة" بحق عدد من السوريين العاملين في […]

