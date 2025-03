2025-03-13 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ حيدر هشام في خطوة مفاجئة، سحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب، ويأتي هذا القرار في ظل خلافات سياسية حادة بين الكتل السياسية، خاصة داخل الإطار التنسيقي، حول بعض بنود القانون، أبرزها سن التقاعد. وقد كشفت مصادر نيابية أن سحب القانون جاء بهدف تفادي التصويت عليه […]

The post رئيس الحكومة يخيب آمال قيادات الإطار ويسحب "قانون الحشد" من البرلمان appeared first on جريدة المدى.