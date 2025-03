2025-03-13 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد تحدثت صحيفة، ناشنال كاثوليك ريجستر تحدث، الأميركية المعنية بأخبار الكنيسة الكاثوليكية في العالم عن تبعات غزو تنظيم داعش للمناطق المسيحية في الموصل وسهل نينوى ووضع المسيحيين الان في العراق بعد مرور عشر سنوات على الهجوم عبر لقاءات مع قساوسة ومسيحيين رجعوا لمناطقهم، أظهرت ان ما يزيد على نصف مسيحيي العراق […]

