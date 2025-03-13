"فوزي لقجع" يكتسح انتخابات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمجلس الفيفا

2025-03-13 01:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

اكتسح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، (فوزي لقجع)، اليوم الاربعاء (12 اذار 2025)، انتخابات مجلس الفيفا بالكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وتصدر (لقجع) لائحة الفائزين بـ 49 صوتا من أصل 52 وذلك خلال الجمع العام الاستثنائي الـ 14 للكونفدرالية الذي انعقد اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وتقدم لقجع بفارق شاسع على المصري هاني أبو ريدة والنيجيري جيبريلا هيما حميدو والموريتاني أحمد يحيى والدجيبوتي سليمان وابيري.

وحصلت القمرية كنيزة ابرهيم على المقعد الخاص للسيدات.

وتم انتخاب ممثلي الكاف بمجلس الفيفا لولاية تمتد إلى 2029.

وتميز هذا الجمع العام الاستثنائي بالخصوص بإعادة انتحاب باتريس موتسيبي على رأس الهيئة الكروية القارية.