2025-03-13 01:00:05 - المصدر: الطاقة

أعلنت سوريا موقفها بوضوح من استيراد شحنات نفط خام من العراق أو السعودية، في إطار العلاقات التي تبنيها الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. كما أوضحت موقفها من إمكان تفعيل خط أنابيب النفط الخام الذي يربط بينها وبين العراق، والاستيراد من خلاله في الوقت القريب. جاء ذلك حسب تصريحات أدلى بها مدير العلاقات العامة في …

إقرأ: حصري - سوريا تعلن موقفها من استيراد النفط السعودي وتفعيل خط الأنابيب العراقي على منصة الطاقة



