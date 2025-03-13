وزير الداخلية يعزي بوفاة مدير قسم شؤون عشائر ميسان و3 منتسبين بحادث سير

2025-03-13 01:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعرب وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة العميد جعفر هاتو فاخر الموسوي، مدير قسم شؤون عشائر محافظة ميسان، وثلاثة منتسبين كانوا برفقته، إثر حادث سير مؤسف وقع في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان.

وقال الشمري في بيان التعزية، تلقته "بغداد اليوم": "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة العميد جعفر الموسوي وعدد من المنتسبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان."



