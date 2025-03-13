ريال مدريد يهزم أتلتيكو بركلات الترجيح ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

2025-03-13 02:35:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم ريال مدريد عبوره للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالفوز بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-2)، ليضرب موعدًا مع آرسنال الإنجليزي.وكان الوقت الأصلي قد انتهى بفوز الروخيبلانكوس، وسجل هدف المباراة الوحيد كونور كالاجربالدقيقة الأولى.