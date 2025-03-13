ريال مدريد يهزم أتلتيكو بركلات الترجيح ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال
2025-03-13 02:35:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
حسم ريال مدريد عبوره للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالفوز بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-2)، ليضرب موعدًا مع آرسنال الإنجليزي.
وكان الوقت الأصلي قد انتهى بفوز الروخيبلانكوس، وسجل هدف المباراة الوحيد كونور كالاجربالدقيقة الأولى.
حسم ريال مدريد عبوره للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالفوز بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-2)، ليضرب موعدًا مع آرسنال الإنجليزي.
وكان الوقت الأصلي قد انتهى بفوز الروخيبلانكوس، وسجل هدف المباراة الوحيد كونور كالاجربالدقيقة الأولى.