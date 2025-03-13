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الريال يقصي اتلتيكو من دوري الأبطال ويضرب موعداً مع أرسنال

الريال يقصي اتلتيكو من دوري الأبطال ويضرب موعداً مع أرسنال
الريال يقصي اتلتيكو من دوري الأبطال ويضرب موعداً مع أرسنال
2025-03-13 03:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسم ريال مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ورغم فوز الريال في الذهاب 2-1، نجح أتلتيكو في فرض التعادل 2-2 بمجموع المباراتين، لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث ابتسم الحظ للميرينغي ليحجز مقعده في دور بع النهائي.

وستكون مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

آرسنال x ريال مدريد

انتر ميلان x بايرن ميونخ

برشلونة x بروسيا دورتموند

استون فيلا x باريس سان جيرمان

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