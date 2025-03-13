2025-03-13 09:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

اكد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، و منير الخباز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على ضرورة التواصل الودّي والعلاقة الطيبة.

وذكر المكتب الإعلامي للصدر في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في رحابِ ليالي ضيافةِ اللهِ وشهر رمضانَ المبارك استقبل مقتدىٰ الصدر منير الخباز في منزل والده في الحنانة حيث تم التأكيد على ضرورة التواصل الودّي والعلاقة الطيبة".

ومن جهته أعرب الخباز عن "شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".