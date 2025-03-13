إصابة 8 أشخاص في ثلاثة حوادث سير بديالى

2025-03-13 09:35:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، إصابة ثمانية أشخاص، بينهم امرأتان، في ثلاثة حوادث سير وقعت خلال الساعات الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ثمانية أشخاص، بينهم امرأتان، أصيبوا بجروح جراء ثلاثة حوادث سير على الطرق الرئيسة بين بعقوبة وبقية مدن المحافظة"، لافتًا إلى أن "جميع الإصابات ليست حرجة، وتم نقلها إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج".

وأضاف العزاوي، أن "معدل الحوادث خلال الربع الأول من عام 2025 انخفض بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن المعدلات لا تزال تشكل ضغطًا على طواقم ردهات الطوارئ، حيث تتطلب كل حالة إجراءات طبية مكثفة، وبعضها يحتاج إلى عمليات جراحية لإنقاذ المصابين".

وأشار إلى أن "السرعة، والاجتياز الخاطئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، تعد من أبرز أسباب حوادث السير في محافظة ديالى".