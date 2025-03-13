2025-03-13 09:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفع أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع تصاعد سوق النفطعالمياً.

وارتفعسعر خام البصرة الثقيل 18 سنتاً بما يعادل 0.27% ليصل إلى 67.42 دولاراً، كما زاد سعرالخام المتوسط 18 سنتاً بما يعادل 0.26% ليصل إلى 70.47 دولاراً.

وارتفعتأسعار النفط عالمياً مع انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية بشكل كبير مما رفعالتوقعات بزيادة الطلب الموسمي في الربيع.

وسجلخام برنت 71.04 دولاراً بارتفاع بلغ 9 سنتات، وسجل الخام الأمريكي 67.71 دولاراًبارتفاع بلغ 2 سنت.