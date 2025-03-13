سوريا: لا مفاوضات لاستيراد النفط العراقي ولم نبحث تفعيل خط كركوك بانياس

2025-03-13 09:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت الحكومة الانتقالية السورية، يوم الخميس، أنها لم تتفاوض مع العراق أوالسعودية لاستيراد النفط منهما، فيما نفت التباحث مع بغداد حول خط الأنبوب النفطيالممتد بينهما منذ سنين.

وذكرتمنصة الطاقة ومقرها في واشنطن، نقلاً عن مدير العلاقات العامة في وزارة النفطوالثروات المعدنية السورية، أحمد سليمان، أنه "حالياً لا يوجد مفاوضات معالعراق أو السعودية لاستيراد النفط منهما، والوزارة تستورد الخام عن طريق إعلانمناقصات للحصول على أفضل الخيارات، لضمان إمدادات موثوقة وضمن الشروطالعقدية".

وأكدأن "الخط العراقي السوري بحاجة إلى تأهيل، وحتى الآن لم يجرِ التعاطي مع هذاالموضوع"، مشيراً إلى أن "الجانبين العراقي والسوري لم يناقشا تفعيل خطالأنابيب المشترك، وأنه خارج اهتمام البلدين في الوقت الراهن".

ويحتاجالخط إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيله، خاصة في الجزء السوري، جراء الحربالمستمرة في البلد منذ العام 2011، التي أثّرت كثيراً في البنية التحتية لقطاعالطاقة، وتسبّبت في تدمير كبير.

يشارإلى أن خط كركوك - بانياس هو خط أنابيب نفطي يربط بين حقل كركوك النفطي في العراقوميناء بانياس في سوريا، ويبلغ طوله 800 كيلومتر، وقدرة الضخ فيه 300 ألف برميل فياليوم، وافتتح الخط في نيسان/ أبريل 1952.

وتمتشغيله لفترات متقطعة، وتوقف العمل به نهائياً في العام 2010، وتعرض لضرر كبيرنتيجة استهدافه من قبل التحالف الدولي في العراق وسوريا.