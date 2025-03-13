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الاتحاد الوطني الكوردستاني يعقد مؤتمره التحضيري السادس في حلبجة

الاتحاد الوطني الكوردستاني يعقد مؤتمره التحضيري السادس في حلبجة
الاتحاد الوطني الكوردستاني يعقد مؤتمره التحضيري السادس في حلبجة
2025-03-13 09:45:03 - المصدر: المسرى
تبدأ، اليوم الخميس، اعمال المؤتمر التحضيري السادس للملتقى الثاني للاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة حلبجة. وقال مسؤول سكرتارية الملتقى الثاني للاتحاد الوطني الكوردستاني فهمي برهان في تصريح /للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني/،”ان المؤتمر الاول لملتقى الاتحاد الوطني الكوردستاني عقد في مدينة الموصل والثاني في مدينة دهوك، وتم عقد المؤتمر الثالث لملتقى الاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة كويه، [...]

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