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› فيديو | كارني يحدد شروطه للقاء ترمب
فيديو | كارني يحدد شروطه للقاء ترمب
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2025-03-13 10:00:03 - المصدر: قناة العربية
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