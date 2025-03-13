أنشيلوتي: كنا نرغب في إنهاء اللقاء قبل الوصول لركلات الترجيح

2025-03-13 10:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تفاصيل قراره بشأن منفذ الكرة الأخيرة في ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريقه الليلة على حساب أتلتيكو مدريد (4-2)، في ثمن نهائي الأبطال.

وقال أنشيلوتي في تصريح عقب اللقاء : "المواجهة كانت متكافئة، في الشوط الثاني، سيطرنا جيداً في ملعب الخصم، لكن عندما لا تسجل، فإنك تخاطر بالوصول إلى ركلات الترجيح".

أما عن الأشواط الإضافية، فأوضح: "كنا نرغب في إنهاء اللقاء قبل الوصول لركلات الترجيح، كامافينجا قدم أداءً رائعاً، وكذلك فالفيردي في خط الوسط. اضطررت لاستبدال تشواميني بسبب حصوله على بطاقة صفراء".

وتابع "إبراهيم دياز أيضًا ساهم كثيرًا، فريقنا يواصل القتال رغم الصعوبات، حتى مع إصابة ميندي".

وفيما يخص اختيار منفذ الركلة الأخيرة، قال المدرب الإيطالي: "في البداية، فكرنا أن يسددها إندريك، لكن روديجر بدا أكثر هدوءاً وثقة، تحدثنا في الأمر، ولم أجد إندريك سعيداً جداً بالفكرة، لذا قررنا أن يسددها توني (روديجر)".

بهذا الفوز، يواصل ريال مدريد مسيرته في دوري الأبطال، ليضرب موعدًا مع آرسنال الإنجليزي في الدور المقبل.