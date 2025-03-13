مستقبل محمد صلاح يثير الجدل في الصحافة الإنكليزية

2025-03-13 10:00:04 - المصدر: واع

متابعة – واع

أشارت صحيفة "ليفربول إيكو" إلى وجود احتمال كبير بأن النجم المصري محمد صلاح قد لعب آخر مباراة أوروبية له بقميص ليفربول.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبل اللاعب، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى الدوري السعودي أو وجهات أخرى خارج أوروبا.

وكان الفرعون الصغير صلاح، الذي يُعد أحد أعمدة الفريق منذ انضمامه في 2017، قد قدم أداءً مذهلاً خلال مشاركاته الأوروبية مع ليفربول، مساهماً في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2019.

ومع خروج الفريق من المنافسات الأوروبية هذا الموسم وتراجع النتائج، تُثار تساؤلات حول خطط النادي واللاعب للموسم المقبل، مؤكدة ان المستقبل القريب قد يكشف المزيد من التفاصيل حول مصير النجم المصري مع "الريدز".