وزير العمل العراقي: العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد

2025-03-13 11:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عدّ وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وجود العمالة السورية في العراق "غير قانوني".

وقال الاسدي في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي لوزارة العمل اليوم الخميس، إن "العمالة العربية والاجنبية في العراق لاتقل عن 800 ألف".

وأضاف أن "العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد، ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كوردستان"، مردفا بالقول، إن "مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90 ‎%‎ من العمال السوريين".

وقال الوزير ايضا: اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم تستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد.

كما أكد الأسدي، أن، القانون يفرض على اصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل اجنبي.