اليوم.. أربع مواجهات في الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق
2025-03-13 11:10:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
تقام اليوم الخميس أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم العراق.
حيث يضيف المتصدر زاخو على ملعبه وأمام جماهيره منافسه فريق النفط في تمام الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة، وفي ذات التوقيت يحل حامل اللقب فريق الشرطة ضيفا ثقيلاً على فريق نفط ميسان في المباراة التي سيحتضنها ملعب ميسان الدولي، ويلتقي فريق القاسم مع الحدود على ملعب النجف الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وفي التوقيت ذاته يضيف ملعب نادي الزوراء الرياضي مواجهة تجمع فريقي الكهرباء وكربلاء.
تقام اليوم الخميس أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم العراق.
حيث يضيف المتصدر زاخو على ملعبه وأمام جماهيره منافسه فريق النفط في تمام الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة، وفي ذات التوقيت يحل حامل اللقب فريق الشرطة ضيفا ثقيلاً على فريق نفط ميسان في المباراة التي سيحتضنها ملعب ميسان الدولي، ويلتقي فريق القاسم مع الحدود على ملعب النجف الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وفي التوقيت ذاته يضيف ملعب نادي الزوراء الرياضي مواجهة تجمع فريقي الكهرباء وكربلاء.