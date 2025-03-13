عمليات بغداد: القبض على مخالفين للتسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية

2025-03-13 11:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية للمولدات الاهلية، ضمن مناطق شرق القناة.

وقال اعلام القيادة في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "قوة من قيادة عمليات بغداد نفذت عدداً من الممارسات وواجبات التدقيق لمالكي المولدات والمتلاعبين "بسعر الامبير" المقرر من الجهات المختصة".

واضاف ان "العملية نفذت بالاشتراك مع لجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الاهلية وبإسناد القطعات الماسكة في (الفرقة الاولى شرطة اتحادية) والاجهزة الامنية الملحقة بها".

وتابعت انه "تم القاء القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية، وذلك ضمن مناطق شرق القناة"، داعية "أصحاب المولدات الأهلية الى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة من الجهات ذات الاختصاص لتجنبهم المساءلة القانونية".