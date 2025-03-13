سوريا.. نفي رسمي بشأن المفاوضات مع العراق لاستيراد النفط

2025-03-13 11:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

نفى مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروات المعدنية السورية، احمد سليمان، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، وجود مفاوضات بين بغداد ودمشق بشأن استيراد النفط.

وقال سليمان، في تصريح لمنصة الطاقة المتخصصة الصادرة من واشنطن، وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا توجد حاليا مفاوضات لاستيراد النفط الخام من العراق أو السعودية"، مبينا ان "وزارته تستورد النفط الخام عن طريق إعلان مناقصات للحصول على أفضل الخيارات، لضمان إمدادات موثوقة وضمن الشروط العقدية".

وأضاف، ،ن "الخط العراقي السوري بحاجة إلى تأهيل، وحتى الآن لم يجرِ التعاطي مع هذا الموضوع"، مبينا أن "إعادة ترميم البنية التحتية لقطاع النفط والغاز تتطلب استثمارات كبيرة، وتعمل وزارة النفط على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق هذا الهدف".

كما أوضح أن "هناك عدّة حقول نفطية وغازية تعمل الوزارة على إعادة تأهيلها"، متوقعًا أن "تبدأ الإنتاج من جديد خلال المدة القريبة المقبلة، مما سيسهم في تعزيز الإنتاج الوطني".

ويحتاج خط النفط العراقي السوري إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيله، خاصة في الجزء السوري، جراء الحرب المستمرة في البلد منذ عام 2011، التي أثّرت كثيرًا في البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتسبّبت في تدمير كبير.

المصدر: وكالات