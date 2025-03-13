النفط تعلن حصيلة الإنتاج اليومي من الغاز المصاحب لثلاثة حقول في ميسان

2025-03-13 11:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن حصيلة الإنتاج اليومي من الغاز المصاحب لثلاثة حقول في ميسان.

وقال الناطق باسم لجنة النفط والغاز النائب علي شداد، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الإنتاج اليومي من الغاز المصاحب بلغ بحدود (140) مليون قدم مكعب من حقول (البزركان، الفكة، ابو غرب)، في محافظة ميسان، أما الكميات التي يتم استخدامها من الغاز المصاحب تبلغ بحدود (30) الى (35) مقمق لتشغيل المحطات الكهربائية داخل الحقول المذكورة"، مشيرا الى، ان "الجهود تتواصل لاستثمار كميات اكبر من الغاز المصاحب للاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان، أن "الإنتاج الكلي من مادة النفط الخام لهذه الحقول يبلغ بحدود (300) الف برميل يوميا، اذا لاتزال اعمال التأهيل والتوسعة مستمرة من قبل الشركات المستثمرة في هذه الحقول لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام والغاز المصاحب".