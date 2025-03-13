القبض على عصابة لتجارة المخدرات وأجانب مخالفين لشروط الإقامة

2025-03-13 11:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، القبض على عدد من المتهمين بينهم "عصابة" لتجارة وترويج المواد المخدرة، وآخرين أجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من أربعة اشخاص، في منطقة الزعفرانية حيث ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال وميزان الكتروني ومسدسين اثنين غير مرخصان".

وأضافت أنها "تمكنت كذلك من القاء القبض على آخرين، اطراف مشاجرات مسلحة، و(14) أجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، بالإضافة الى ضبط مخلفات حربية تالفة وذلك ضمن مناطق (الارباكات_ابي غريب، اللطيفية، الخزنة، 9 نيسان، المدائن، شارع ابي نواس) في جانبي الكرخ والرصافة"، مبينة أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي سياق منفصل، أكدت عمليات بغداد القاء القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية "بسعر الامبير" وذلك ضمن مناطق شرق القناة.

كما دعت أصحاب المولدات الأهلية إلى "الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة من الجهات ذات الاختصاص لتجنبهم المساءلة القانونية".







