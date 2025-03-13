متى ترفع القيود عن نقل الثروة الحيوانية في ديالى؟

2025-03-13 11:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، موعد رفع القيود عن نقل الثروة الحيوانية في المحافظة.

وقال الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رفع قيود حركة نقل الثروة الحيوانية، سواء الماشية أو الجاموس، يخضع لصلاحيات وزارة الزراعة، وبالتالي لا تزال القيود قائمة بمنع دخولها من المحافظات إلى ديالى أو العكس"، مبينا أن "آخر القراءات من المستشفى البيطري تشير إلى الحاجة لأكثر من شهر لتحقيق حالة من الاطمئنان قبل رفع القيود، لكن القرار النهائي يبقى بيد وزارة الزراعة".

وأضاف، أن "20 وحدة إدارية باتت خارج حدود الإصابة بالحمى القلاعية، في حين لا تزال بعض الإصابات تُسجل في مناطق العبّارة والمقدادية وخان بني سعد، ولكن بمعدلات محدودة"، مشددًا على أن "هذه الحالات تبقى تحت المتابعة الميدانية من قبل الفرق البيطرية، حيث انخفضت نسبة الإصابات بأكثر من 90%، وهو مؤشر إيجابي".

وأشار الكروي إلى أن "مجلس ديالى يتابع أوضاع مربي الثروة الحيوانية الذين تعرضوا لخسائر جراء موجة الحمى القلاعية الأخيرة"، مؤكداً أن "المجلس سيرفع طلبًا رسميًا إلى الحكومة لتعويضهم، مع السعي إلى فتح منافذ جديدة لدعم هذا القطاع الحيوي".

هذا وأعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن دخول المحافظة في الموجة الثانية من مرض الحمى القلاعية، مع تأكيد انحسار الإصابات بنسبة تصل إلى 90%.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى، محمد غضبان التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الموجة الثانية من الحمى القلاعية، التي تصيب الماشية وقطعان الجاموس، بدأت في المحافظة، لكنها أخف بكثير مقارنة بالموجة الأولى، حيث انخفض معدل الإصابات بنسبة تصل إلى 90%، وهو مؤشر إيجابي".

وأضاف التميمي أن "القيود المفروضة على حركة الماشية وقطعان الجاموس من ديالى باتجاه المحافظات الأخرى لا تزال سارية، نظرا لوجود بعض بؤر الإصابة، خاصة في ثلاث مناطق رئيسية، هي خان بني سعد والمقدادية والعبّارة"، مبينًا أن "القيود لا تزال قائمة في هذه المناطق، فيما تشهد بقية المناطق حركة طبيعية لعدم تسجيل أي إصابات فيها".

وأوضح، أن "موعد رفع القيود على حركة الماشية من ديالى باتجاه المحافظات المجاورة مرهون بانتهاء الموجة الثانية"، لافتًا إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة سيسرّع من انحسار الإصابات، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار برفع القيود بعد نحو شهر، لكن الأمر يعتمد على قرار وزارة الزراعة باعتبارها الجهة المخولة بذلك".

وأشار التميمي، إلى أن "معدل هلاك الماشية والجاموس انخفض بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها في شباط"، مؤكدا أن "الموجة الثانية من المرض خفيفة للغاية، وفق القراءات الميدانية".