2025-03-13 11:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس (13 آذار 2025)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها، وذلك بالتزامن مع بداية الدوام الرسمي.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

سريع القناة مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع المصافي مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع النضال مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع المعتز مزدحم

شارع قطر الندى مزدحم

البياع مزدحمة

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

السيدية مزدحمة

تقاطع الدرويش مزدحم

شارع حيفا مزدحم

شارع 14 تموز مزدحم

شارع الجوازات مزدحم