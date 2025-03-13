البرازيل: حجم التبادل التجاري مع العراق عام 2024 ارتفع إلى 48 بالمئة

2025-03-13 11:25:01 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع – حيدر فرمان

أكد السفير البرازيلي في العراق لويس إيفالدو، اليوم الخميس، استعداد بلاده لمساعدة العراق في تطوير مختلف القطاعات، فيما بين أن حجم التبادل التجاري مع العراق وصل الى 2 مليار دولار، وبنسبة زيادة 48 بالمئة.

وقال السفير البرازيلي لويس إيفالدو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العلاقات مع العراق تاريخية، وهي متميزة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ونسعى لتطويرها في كافة المجالات الأخرى"، لافتاً إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى مليار وتسعمائة مليون دولار في العام 2024 بنسبة زيادة 48% عن 2023".

وأكد إيفالدو أن "البرازيل مستعدة لمساعدة العراق في تطوير قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لكن ننتظر من القطاع الخاص الدخول في هذه الأمور بشكل قوي، والسفارة ستسهل كل الأمور أمام الشركات ورؤوس الأموال العراقية التي ترغب في التعاون مع الشركات البرازيلية، لكي تكون الخطوة الأولى في استقطاب الخبرات البرازيلية"، مشيراً إلى أن "السفارة البرازيلية ستكون وسيطا بين المصانع البرازيلية والمستورد العراقي، وباقي التفاصيل تكون شخصية بين الجهتين وفق العقد المبرم بينهما".