الموارد تعلن عن خطة لإنعاش الحبانية بعد ارتفاع مناسيب نهر الفرات وبحيرة حديثة

2025-03-13 11:25:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليمي

أعلنت مديرية الموارد المائية في الأنبار، اليوم الخميس، عن ارتفاع مناسيب نهر الفرات وبحيرة حديثة بعد الامطار الأخيرة، فيما اشارت الى تحويل جزءٍ من تلك المياه الى بحيرة الحبانية لإنعاشها سياحياً وبيئياً.

وقال مدير موارد المحافظة جمال عودة سمير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة الانبار شهدت هطول امطار غزيرة في الأيام السابقة أدت الى ارتفاع مناسيب بحيرة حديثة، وكذلك نهر الفرات بسبب جريان الاودية وخاصة وادي حوران وزغدان وحجلان ومقدمة سد حديثة".

وبين، أن "ذلك أدى الى توظيف المياه واستيعاب الموجة الفيضانية وتوجيهها بواسطة كوادر الموارد المائية متمثلة بدائرة كري الأنهر في الرمادي ودائرة الصيانة والموارد المائية المنتشرة في جميع الاقضية والنواحي".

وأضاف ان "ذلك أدى الى مرور الموجة المطرية بسلام وعدم اضرار الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين"، لافتا الى انه "تمت الاستفادة من المياه وخزنها بسدة الرمادي، ومن ثم تحويل جزء منها الى بحيرة الحبانية بقرار من المركز الوطني لإدارة الموارد المائية لانعاش البحيرة سياحيا وبيئيا".

وتابع انه "من المؤمل استمرار الاطلاقات المائية باتجاه بحيرة الحبانية في الأيام القادمة مع تقليل الاطلاقات المائية في سدة حديثة لزيادة الخزين المائي والاستفادة منه في الموسم الصيفي القادم".