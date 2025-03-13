الجولة الـ24.. اربع مواجهات في دوري نجوم العراق

2025-03-13 11:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقام، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم العراق.

حيث يلعب المتصدر زاخو امام جماهيره لينافس فريق النفط في الساعة 9:15 مساء من هذا اليوم، بينما يلعب فريق الشرطة حامل اللقب كضيف في ملعب ميسان الدولي لينافس فريق نفط ميسان.

وعلى ملعب النجف الدولي يلعب فريق القاسم ضد نظيره الحدود في تمام الساعة 11:30 مساءً، بينما يتنافس في التوقيت ذاته كل من نادي كربلاء والكهرباء على ملعب نادي الزوراء الرياضي.