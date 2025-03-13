2025-03-13 11:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الناطق باسم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد، اليوم الخميس، إن إجمالي إنتاج الحقول النفطية في محافظة ميسان شرقي العراق تصل الى نحو 300 ألف برميل من الخام، و بحدود 140 مقمق من الغاز المصاحب. وذكر شداد في بيان صحفي تلقته الاقتصاد نيوز، إنه وفقا للبرنامج الحكومي وضمن خطط وزارة النفط التطويرية لاتزال الأعمال التأهيلية متواصلة في حقول محافظة ميسان بهدف زيادة الإنتاج اليومي من النفط الخام والغاز المصاحب. وأوضح أن الانتاج اليومي من الغاز المصاحب بلغ بحدود 140 مليون قدم مكعب من حقول البزركان ، الفكة ، ابو غرب، مردفا بالقول، اما الكميات التي يتم استخدامها من الغاز المصاحب تبلغ بحدود 30 الى 35 مقمق لتشغيل المحطات الكهربائية داخل الحقول المذكورة. ووفقا لشداد، فإن الجهود تتواصل لاستثمار كميات أكبر من الغاز المصاحب للاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية. وتابع القول، إن الانتاج الكلي من مادة النفط الخام لهذه الحقول يصل بحدود 300 الف برميل يوميا ، اذا لاتزال أعمال التأهيل والتوسعة مستمرة من قبل الشركات المستثمرة في هذه الحقول لزيادة الطاقة الانتاجية من النفط الخام والغاز المصاحب. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام