المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل

2025-03-13 11:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن الجباية تُعد مورداً أساسياً للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفاً جداً، مشدداً على ضرورة وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الآليات القديمة. وقال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز: هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية وكذلك لمن يدفعونها، وأخيراً، فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل. واضاف أن الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية، مؤكداً أن هذه الآليات، إذا تم تطبيقها بشكل عملي، قد تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً. أما بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات، أوضح كوجر، أن الأمر يعتمد على الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فهذا يعني أن موازنات الوزارات ستنفصل عن الحكومة، مما يعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام