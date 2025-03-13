الأمن يعتقل قيادات بارزة من جماعة "القربان" جنوبي العراق

2025-03-13 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، باعتقال ثلاثة أشخاص ينتمون لجماعة "القربان" الدينية المتطرفة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة للأمن الوطني تمكنت من اعتقال 3 أشخاص ينتمون لجماعة (القربان) الدينية المنحرفة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبيّن المصدر، أن "المتهمين يعتبرون من أبرز القيادات في الجماعة الدينية المنحرفة"، لافتا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وجماعة "القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية.

وتُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

و ألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذها طقوسًا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.