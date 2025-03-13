لماذا عمر النساء أطول من عمر الرجال؟

2025-03-13 12:40:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





تشير الدكتور ماريا دوبينسكايا أخصائية أمرض القلب إلى أن النساء تعيش عمرا أطول من الرجال، لأن البيولوجيا والعادات والمواقف الصحية تلعب دورا رئيسيا في ذلك.فما هي العوامل التي تحدد الفرق في متوسط العمر المتوقع وما إذا كان من الممكن تقليص هذه الفجوة؟.تقول الطبيبة: "منذ مراحل التطور الأولى أصبح جسم المرأة أكثر استقرارا. وأظهرت الدراسات أن الأجنة الذكورية أقل قابلية للحياة وأن الأطفال الذكور حديثي الولادة أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات. ويتجلى هذا لاحقا في التطور المبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من التغيرات المرتبطة بالعمر". ووفقا لها، تحدد الهرمونات إلى حد كبير الفرق في متوسط العمر المتوقع. تنتج النساء المزيد من هرمون الاستروجين، الذي له تأثير وقائي على الأوعية الدموية والقلب، ما يقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. أما عند الرجال فيهيمن هرمون التستوستيرون، الذي يرتبط بميل أكبر نحو السلوكيات الخطرة، ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث.وتقول: "أظهرت الدراسات العصبية الفسيولوجية أن دماغ الأنثى يشيخ أبطأ. وأن عملية التمثيل الغذائي وامتصاص الأكسجين والغلوكوز تظل أكثر استقرارا، ما يساعد في الحفاظ على الوضوح العقلي لفترة أطول ويقلل من خطر ضعف الإدراك المرتبط بالعمر".وبالإضافة إلى ذلك، الرجال أقل ميلا إلى زيارة الأطباء والخضوع للفحوصات الوقائية، ما يؤدي إلى تأخير تشخيص أمراضهم والمضاعفات، حيث تتطور لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية في المتوسط قبل 10 سنوات من النساء.ويعمل الرجال غالبا في ظروف مرتبطة بالإجهاد البدني ومستوى عالي من التوتر والعوامل البيئية الضارة. ويؤدي هذا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة المهنية مثل السحار السيليسي (تحجر الرئة Silicosis)‏ أو داء الرئة السوداء (أمراض الرئة الناجمة عن استنشاق الغبار لفترة طويلة). كما أن التدخين والكحول والنظام الغذائي غير المتوازن وقلة النوم تؤدي إلى تقصير متوسط العمر المتوقع. كما يؤثر اضطراب النظم الحيوية وعدم الحصول على الراحة الكافية سلبا على القلب والأوعية الدموية والحالة العامة للجسم.ووفقا لها يتفاعل الرجال بشكل أقوى مع الإجهاد، ما يؤثر على حالتهم العاطفية والجسدية. وتتمتع النساء بقدرة نفسية أكبر، ما يسمح لهن بالتعامل مع المواقف الصعبة بسهولة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، الرجال أقل ميلا إلى اتباع التوصيات الطبية وغالبا ما يمارسون الرياضات الخطرة، ما يزيد من خطر الإصابات والحوادث.وتوصي الطبيبة لتقليص الفرق في متوسط العمر المتوقع بضرورة خضوع الرجال لفحوصات طبية منتظمة واتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية وعلى القليل من الدهون المشبعة والإقلاع عن التدخين والتقليل من تناول الكحول واتباع جدول نوم منتظم وممارسة نشاط بدني معتدل دون إجهاد مفرط.



