القبض على 3 متهمين من جماعة القربان جنوب الناصرية

2025-03-13 12:45:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر امني بان قوة من جهاز الامني الوطني في ذي قار تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بانتمائهم إلى جماعة القربان. وأوضح المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن العملية تمت في إحدى مناطق قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية، حيث القي القبض على المتهمين الثلاثة. وأشار المصدر إلى أن...

