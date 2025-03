ذي قار: اعتقال اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما أقراص مخدرة

2025-03-13 12:45:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مصدر أمني في محافظة ذي قار عن تنفيذ عملية أمنية مساء أمس في مدينة الناصرية أسفرت عن اعتقال اثنين من تجار المخدرات. وقال المصدر لشبكة أخبار الناصرية إن العملية تمت بالتنسيق بين قوة مكافحة المخدرات في النجف ومكافحة مخدرات ذي قار، حيث تم ضبط التاجرين بحوزتهما أقراص...

