2025-03-13 12:45:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، عن إضافة مشاريع نوعية وجديدة في الخارطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2025 من بينها مشروع إنشاء مدينة اقتصادية على مساحة 100 دونم. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أكد رزاق العلي أن الخارطة الاستثمارية لهذا العام تتميز بتنوع مشاريعها التي تحمل طابعا...

The post ذي قار تطلق خطة لإنشاء مدينة اقتصادية جديدة على مساحة 100 دونم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.