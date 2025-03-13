القضاء يسترد نحو 4 مليارات دينار عن جريمة الاحتيـال المالي

2025-03-13 12:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن استرداد ما يقارب 4 مليارات دينار عن جريمة الاحتيال المالي.

وذكر اعلام القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت اليوم الخميس الموافق 13/ 3 / 2025 مبلغا مقداره ثلاثة مليارات وستمئة وستة وثمانين مليون ومئتين وثلاثة وتسعين الف دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي".

وأضاف البيان، انه "تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص"، مشيرا الى، ان "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة".