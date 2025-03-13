المرور تعلن انطلاق خدمة "لوحتك لبيتك" لتسجيل المركبات

2025-03-13 12:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، إنطلاق خدمة "لوحتك لبيتك" لتسجيل المركبات.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من اجل تسهيل الإجراءات تم إطلاق خدمة (لوحتك لبيتك) وأصبح بإمكان مالكي المركبات التي تحمل مركباتهم لوحات تسجيل بغداد والمحافظات من سكنة بغداد التسجيل وإكمال إجراءات التسجيل عبر الرابط الألكتروني (اضغط هنا)".

واضافت ان "الرسوم سيتم دفعها ألكترونياً ليتسنى لنا إكمال طباعة اللوحات وارسال مفارزنا لتثبيت اللوحات موقعياً".