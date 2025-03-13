2025-03-13 12:50:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضر الطازجة في البحر الأبيض المتوسط التركية، اليوم الخميس، أن العراق جاء ثانياً باستيراد الفواكه والخضر في شهر شباط فبراير الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، فرحان جوروز، أن تركيا صدرت فواكه وخضر بقيمة 319.3 مليون دولار في شباط فبراير الماضي بزيادة مقدارها 4 مقارنة بنفس الفترة الماضية من العام السابق. وأوضح أن روسيا جاءت على رأس الدول الأكثر استيراداً للخضر والفواكه التركية لشهر شباط فبراير الماضي يليها العراق ثانياً، ورومانيا ثالثاً، مبيناً أنهم حققوا أكبر تسارع في حجم الصادرات إلى أسواق العراق وأذربيجان وهولندا في هذه الفترة. وأشار جوروز إلى أنه بالرغم من انخفاض الصادرات الفواكه والخضر لشهر شباط فبراير الماضي بنسبة 16 عن الشهر الذي سبقه إلا أن هناك ارتفاعاً في قيمة المنتج. ولفت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير خاصة الليمون واليوسفي والفراولة والرمان، علاوة على ذلك كانت البطاطس والسفرجل والخيار شهدت طلباً كبيراً عليها خلال هذه الفترة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام