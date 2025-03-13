ذوي الشهيد الصحفي ليث محمد رضا يروون تفاصيل حادثة استشهاده

2025-03-13 12:50:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف ذوي المغدور الصحفي الاقتصادي ليث محمد رضا ، ان القاتل حتى الان لم يتم القاء القبض عليه . وقال احد ذوي المغدور في حديث لـ الاقتصاد نيوز التي حضرة مراسم التشيع ، ان الخلاف لم ينشب مع القاتل بشكل مباشر وانما مع شباب من جيرانه يستقلون دراجة نارية ويقمون بعملية التفحيط امام دار المجني عليه والذي طلب منهم المغدور ليث عدم ازعاج الجيران. واضاف ان صاحب الجي كلاس الجاني قام بالاعتراض على ليث والغلط عليه مما اصبحت مشاجرة وصاحب سيارة الجي كلاس كان مار بالطريق ولم تكن المشكلة معه . واوضح ان القاتل يبدو متمرس وقام بالإصرار على قتله ورافق العملية ازالة ارقام السيارة من قبل احد الاشخاص المتواجدين في الحادث، مبينا ان القاتل موجود في منطقة زيونة والمنطقة محاصرة ولكن لم يلق القبض عليه الى الان. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام