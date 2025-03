الخزرجي: تعديل قانون الانتخابات المتكرر يربك الديمقراطية ويهز ثقة المواطن

2025-03-13 12:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي. وقال الخزرجي في حديث تابعته(المدى)، إن "القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة"، مشيرًا إلى أن "الاستقرار القانوني عنصر أساسي […]

