2025-03-13 12:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد وجَّهتْ وزارة التربية الإدارات المدرسيَّة بضرورة استثمار المدَّة المتبقية من الفصل الدراسيِّ الثاني للعام الدراسيِّ (2024 – 2025) لاستكمال المناهج الدراسيَّة وفقاً للتقويم التربويِّ المعتمد. وأوضح المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى) أنَّ "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أصدر توجيهاتٍ للمدارس في بغداد والمحافظات التي شهدتْ انقطاعاً في […]

